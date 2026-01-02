Suomen naisten ja miesten jääkiekkomaajoukkueiden kokoonpanot helmikuussa pelattaviin talviolympialaisiin julkaistaan tänään. Seuraa kello 15.30 alkavaa julkistustilaisuutta yllä olevalta videolta.
Julkistustilaisuus alkaa kello 15.30, mutta Leijonien ja Naisleijonien kisajoukkueet julkistetaan kello 16.
Leijonat nimesi kesällä ensimmäiset kuusi pelaajaa joukkueeseensa. Tuolloin kisajoukkueeseen valittiin Aleksander Barkov, Miro Heiskanen, Sebastian Aho, Mikko Rantanen, Esa Lindell ja Juuse Saros.
Kuusikosta Barkov on kuitenkin loukkaantunut, eikä häntä täten nähdä Milanossa.
Seuraa kello 15.30 alkavaa julkistustilaisuutta käynnistämällä videon jutun ylälaidasta.