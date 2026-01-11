Vartija on kuollut Milano-Cortinan olympialaisten kilpailupaikan lähellä.
55-vuotias vartija työskenteli rakennustyömaalla Cortina d’Ampezzossa. Hän menetti henkensä yövuoronsa aikana lähellä jäähallia torstaina.
Vartijan viimeinen yö oli ollut kylmä, ja pakkanen oli laskenut 12 asteeseen.
Milano-Cortinan olympiajärjestäjien mukaan kyseessä oli niin sanottu luonnollinen kuolema ja vartija menehtyi viranomaisten mukaan sydänkohtaukseen.
Italian infrastruktuuriministeri Matteo Salvini vaati tapauksen perusteellista tutkintaa, ja Milano-Cortinan toimitusjohtaja Andea Varnier kertoi, että sitä ollaan tutkimassa.
Olympiainfrastruktuurista vastaava valtionyhtiö Simico ei valvonut rakennustyömaata, se kertoi surunvalittelut esittäen. Cortinan kaupunki ilmaisi olevansa kuolemantapauksesta suruissaan ja huolissaan.
Milano-Cortinan talviolympialaiset kilpaillaan 6.–22. helmikuuta.