Presidenttipari kovasta koronavuodesta MTV:n haastattelussa: "Muistetaan, että tämä on väliaikaista" – jouluna läheisiä voi muistaa ajatuksin ja etäyhteyksin

"Näen onnellisimman maan"

Suomi on ollut itsenäinen nyt 103 vuotta. Sauli Niinistö on aiemmin sanonut, että "poikkeusjuhlat" ovat kenties tänä vuonna tapa katsoa Suomea "ainutlaatuisella tavalla silmiin".

– Se on täysin ymmärrettävää. Varmasti meistä jokainen kantaa jonkinlaista huolta sisimmässään. Mutta aina kannattaa muistaa se, että yhdessä ja itse tekemällä on saavutettu jotain sellaista, joka on ainutlaatuista maailmassa. Enkä minä usko, että se kyky on tästä maasta kadonnut, Niinistö sanoo.