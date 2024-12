MTV haastatteli presidenttiparia itsenäisyyspäivän juhlien kynnyksellä.

Presidenttipari Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb isännöivät Linnan juhlia ensimmäistä kertaa.

– Kalenteri on ollut täynnä aamusta iltaan ja totta kai vähän jännittää, Stubb kertoo.

Juhlavastaanoton teemana on tänä vuonna Yhdessä.

– Yksinäisyyden ja syrjäytymisen riskit kasvavat Suomessa, mutta yhdessä oleminen ja tekeminen tarkoittaa, että emme ole koskaan yksin, rouva Innes-Stubb alleviivaa.

Vieraiksi on kutsuttu erityisesti henkilöitä, jotka ovat edistäneet yhteisöllisyyttä ja koonneet eri taustoista tulevia ihmisiä yhteen.

Presidentti Stubb kokee, että yhteisöllisyyden tarve nykymaailmassa on kasvanut. Presidentin mukaan nykyajan teknologia mahdollistaa nopean ja kärkkään keskustelutavan.

– Joskus meidän olisi hyvä pysähtyä hetkeksi ja miettiä, että jokainen keskustelu, jokainen viesti sosiaalisessa mediassa on kohdistettu henkilölle, joka istuu sinun olohuoneessasi. Sitä kautta me ehkä opimme käyttäytymään vähän eri tavalla näissä tiukoissa keskusteluissa, Stubb sanoo.

"Suomi on rauhan maa"

Stubb kommentoi Linnan juhlien kynnyksellä myös Suomen roolia isoissa sodan ja rauhan kysymyksissä.

– Elämme tällä hetkellä rauhattomuuden aikakautta, Stubb sanoo.

Stubb huomauttaa suomalaisten nähneen sotaa Lähi-idässä, Sudanissa ja Syyriassa, mutta suomalaisille suurin konflikti on ollut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

– Suomi on edelleen rauhan maa, rauhanvälittäjien maa. Meille se kaikista tärkein rauha on lähellä, eli Venäjän ja Ukrainan välillä, niitä muita rauhoja unohtamattakaan, Stubb muistuttaa.

Stubbin mukaan Suomi on valmis toimimaan rauhanvälittäjänä myös jatkossa.

– Jos meille käsky tai pyyntö käy, niin kyllä Suomen rauhanvälitys on edelleen voimissaan, Stubb sanoo.

"Meillä on sisua"

Kansainvälisestikin vaikuttanut presidenttipari on havainnoinut Suomea ja suomalaisuutta myös ulkopuolelta. Presidentti Stubbin mukaan maailmalla on maastamme on myönteinen kuva.

– Siinä, missä me kansakuntana aina välillä ehkä ollaan vähän negatiivisia, vähän kritisoidaan ja mietitään, mitä muut meistä ajattelevat, niin kyllä muut meistä positiivisesti ajattelevat. Kyllä me olemme yksi maailman hienoimmista maista ja siitä kannattaa ylpeä olla, Stubb sanoo.

Presidenttipari Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb isännöivät Linnan juhlia ensimmäistä kertaa.

Innes-Stubb kehottaa suomalaisia olemaan ylpeitä maamme lisäksi luonteenpiirteistämme.

– Me olemme rehellisiä, ahkeria ja meillä on paljon sisua vaikeina aikoina, Innes-Stubb muistuttaa.

Presidentti on puolisonsa kanssa samalla linjoilla.

– Silloin, kun vaimo puhuu noin hyvin, ei kannata mitään lisätä, presidentti hymähtää.

Suomen monimuotoisuus esillä Linnassa

Linnan juhlissa tullaan näkemään perinteitä, mutta luvassa on uuden presidenttiparin myötä myös joitakin uudistuksia.

Yhdessä-teeman mukaisesti Presidentinlinnassa nähdään myös Suomen valokuvataiteen museon kuratoima valokuvanäyttely. Valokuvanäyttelyn tarkoituksena on muistuttaa siitä, kuinka moninaista nykyinen suomalaisuus on.

– Jos lähdemme siitä, millainen Suomi oli 107 vuotta sitten, kun itsenäistyimme niin, aika erilainen. Sekä meidän vaurauden taso, mutta myös se monimuotoisuus. Olimme hyvinkin perinteisen suomalaisia. Nykyään suomalaisuus merkitsee paljon enemmän, kuin mitä se merkitsi vuonna 1917, Stubb sanoo.

Stubbin mukaan kyseessä on osoitus siitä, miten paljon Suomi on vuosien myötä kehittynyt, kansainvälistynyt ja monimuotoistunut.

Lue myös: Tällaiset ovat uuden presidenttiparin Linnan juhlat

Virittäydy mukaan itsenäisyyspäivän juhlatunnelmaan täällä.