Presidentti Sauli Niinistö itsenäisyyspäivän erikoishaastattelussa: Suomalaiset ovat toisistaan huolehtiva kansa

– Ukrainan sota herättää varmasti entistä enemmän arvostusta sitä kohtaan, että me olemme omillamme ja pysymme omillamme. Siinä vaaditaan myös sitä, että asia pysyy kirkkaana mielessä – ja se on suomalaisten mielissä pysynytkin, Niinistä totesi.

– Ihmisillä on taipumus löytää itsestään uusia ja ehkä odottamattomiakin ominaisuuksia silloin, kun tiukoilla ollaan.

Linnan juhlat palasivat linnaan parin vuoden tauon jälkeen

Linnan juhlia vietetään jälleen parin vuoden tauon jälkeen perinteisin menoin Presidentinlinnassa. Jenni Haukio kertoo olevansa kiitollinen siitä, että on päästy palaamaan normaaliin.

– On valtava kiitollisuuden tunne siitä, että jälleen pääsemme yhdessä juhlistamaan itsenäisyyttä – tässä ajassa sillä on arvoa kenties enemmän kuin koskaan aiemmin. Tunnelmat ovat hienot, Haukio kuvailee.

Vastaanotolle on presidentin kanslian mukaan kutsuttu tänä vuonna ihmisiä, jotka ovat tehneet työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja toiminnallaan edistäneet Suomen vahvuuksia. Mukana on muun muassa korona-ajan sankareita.

– Suomalaiset tekevät töitä, huolehtivat toisistaan, ja kaikella sillä pidetään suomalaista yhteiskuntaa pystyssä. Se on meille kaikille äärettömän tärkeä asia, Niinistö sanoi.

Haukio: Aaro-poika ymmärtää jo itsenäisyyden merkityksen

Jenni Haukio on juuri väitellyt tohtoriksi. Hänen mukaansa tieteellä on Suomen kannalta ensiarvoisen tärkeä merkitys "itseensä luottavan Suomen rakentamisessa". Se on tämän vuoden teema Linnan juhlissa.