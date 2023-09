Presidenttiehdokas Harkimo: Nämä asiat tekisin toisin kuin Niinistö

Kevään 2024 presidentinvaalien oikea laita on tukossa. Äänistä kisaavat ainakin Alexander Stubb (kok.), Olli Rehn (kesk.), Jussi Halla-aho (ps.) ja Mika Aaltola .

Kyseisten nimien puristuksessa Liike Nytin presidenttiehdokas, puheenjohtaja Hjallis Harkimo on ollut gallupeissa pulassa. Viikon vanhassa Iltalehden kyselyssä Harkimo sai kannatusta nolla prosenttia. Kärjessä oli Pekka Haavisto (vihr.)

Harkimon mukaan on tosin "vaikea arvostella" sellaista presidenttiä, jolla on sellainen kannatus kuin Niinistöllä on.