Demokraatit huolissaan Bidenin johtoaseman kapenemisesta tummaihoisten keskuudessa – "Äänestän ennemmin rikollista kuin aasia"

Demokraatti Tracy Johnson aikoo jättää tänä vuonna äänestämättä. Johnsonin päätös on ongelma presidentti Joe Bidenille , sillä Johnson asuu Pennsylvaniassa, joka on yksi ratkaisevimmista osavaltioista.

– Donald Trump voittaa mennen tullen, sillä Biden ei tee tarpeeksi. Inflaatio on korkealla, ruoka ja bensa on kallista, Johnson kertoo MTV Uutisille Philadelphiassa.

Philadelphia on Pennsylvanian osavaltion suurin kaupunki ja monimuotoisuuden vuoksi perinteistä demokraattien aluetta. MTV Uutiset tapasi keskustassa Johnsonin lisäksi useita muitakin afroamerikkaisia, jotka sanovat jäävänsä kotiin näissä vaaleissa ja se huolestuttaa Bidenin kampanjaa.

Rikostuomiostaan huolimatta Trump on kirinyt Bidenia kampanjalahjoituksissa ja demokraattipuoluetta mietityttää erityisesti Bidenin johtoaseman kaventuminen vähemmistöäänestäjien keskuudessa.

“Poliittinen vanki”

Läheisellä urheiluareenalle on muodostunut jono jo useita tunteja ennen ovien aukeamista. Trumpin kannattajatapahtuma on alkamassa ja poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä.