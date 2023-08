Olli Rehn Tiitisen listasta: "Minusta ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin täysi avoimuus"

Olli Rehn on presidenttiehdokkaana Tasavallan parhaaksi ry:n valitsijayhdistyksen kautta. Hän kertoo lähteneensä ehdolle, sillä hänellä on vankka kokemus niin taloudesta kuin kansainvälisistä asioista.

Kyberhyökkäykset ja hybridiuhat haasteena

Viime aikoina yleistä keskustelua on aiheuttanut presidentin valtaoikeudet. Perustuslain mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Rehnin mukaan työnjako on kuitenkin selkeä.

– Tasavallan presidentti edustaa suomea Nato-huippukokouksissa, se on aika selkeästi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja vastaavasti pääministeri edustaa Suomea Euroopan unionin huippukokouksissa. Se on tavallaan parlamentaarisen päätöksenteon piirissä selkeästi.

Rehnin mukaan olennaista on, että Suomella on yhteinen kanta, jota ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa hiotaan presidentin johtamassa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa. isompi haaste on hänen mielestään kokonaisturvallisuuden kentällä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välimaastossa, jossa esimerkiksi kyberhyökkäykset ja hybridiuhat ovat haasteita.