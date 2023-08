Ison pientalovalmistajan konkurssi yllätti kokeneen juristin: ”Signaali siitä, että jotakin on pahasti pielessä”

Rakennusalalla on jo pidemmän aikaa pelätty konkurssiaaltoa hankalan taloustilanteen takia. Jukkatalo Oy kertoi konkurssi-ilmoituksen yhteydessä, että taustalla on kustannusten viimeaikainen raju nousu, ennen muuta raaka-aineiden hintojen nousu.

– Siellä on aika hyvä suoja. Laki lähtee siitä, että maksetaan sen mukaan, miten rakennusprojekti on edennyt. Eli suorituksia ei tehdä etukäteen. Jos näin olisi sovittu, niin heillä pitää olla olemassa vakuus olemassa sitä varten, Pynnönen Andersson kertoo Viiden jälkeen ohjelmassa.

– Sitä pitää nyt tässä [Jukkatalon konkurssin] tilanteessa odottaa ensin. Eli jäitä hattuun, odottaa mitä viestiä tulee konkurssipesästä. Vaikka ne pystyisivätkin siihen, niin viivästystä tulee, se ikävä puoli tässä kuluttajalle on, Pynnönen Andersson toteaa.

Konkurssi yllätti

Jukkatalo Oy on Suomen toiseksi suurin pientalovalmistaja. Kuluttajaliiton juristi kertoo itsekin yllättyneensä konkurssi-ilmoituksesta.

– Jos on tekemässä tämän tyyppisiä sopimuksia, niin sopimuskumppanista kannattaa ottaa selvää.

– Jukkatalon kohdalla kävi ilmi, että siellä on verovelkaa. Jos sitä on, niin se on jo aika huolestuttava merkki heidän tilanteestaan, Pynnönen Andersson kommentoi yleisellä tasolla.