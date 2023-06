Mika Aaltolan tiellä presidentiksi olisi yksi merkittävä haaste – Pöllöraati: "Vähän röyhkeää ja ylimielistä"

Eräs suuresti esillä ollut mahdollinen ehdokas on myös ollut Ulkopoliittisen instituutin johtaja, poliittisesti sitoutumaton Mika Aaltola .

SuomiAreenan perjantainen Pöllöraati on yhtä mieltä Aaltolan ammattitaidosta ja johtajuudesta UPI:ssa ja että tämä toimii loistavana neuvonantajana. Kokemattomuus politiikan ytimestä kuitenkin arveluttaa.

– Voisi ajatella niin, että on vähän röyhkeää ja ylimielistä lähteä kokeilemaan luottamusta ensimmäistä kertaa presidentinvaaleissa, pohtii Rovion viestintäjohtaja Lotta Backlund .

– Jos on oikeasti intohimo palvella kansaa ja isänmaata, niin on nyt voinut jotkut kuntavaalit käydä kokeilemassa, millaista on olla poliitikko.