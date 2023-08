Alexander Stubb ei aio pönöttää, mutta pitäisi presidentti-instituution silti ennallaan – "Maailmanpoliittinen tilanne erittäin rauhaton ja vaarallinen"

– Presidentin tehtävään kuuluu paljon perinteitä ja kaavoja, joita minun mielestäni pitää kunnioittaa. Jokainen tuo presidentin tehtävään oman persoonansa, mutta se on kuitenkin sellainen instituutio, jota ei lähdetä ihan tuosta vain ravistelemaan, Alexander Stubb sanoo.

– Tällä hetkellä me olemme sellaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa, joka on pitkälti erittäin rauhaton ja vaarallinen. Se on varmaan tärkeämpää kuin ne (presidentin) institutionaaliset tehtävät, Stubb sanoo.