Presidenttinä Hjallis Harkimo haluaisi olla vientiveturi ja että kaikilla suomalaisilla olisi rooli maanpuolustuksessa

Suomen presidenteistä Harkimolle ykkönen on istuva presidentti Sauli Niinistö .

Harkimo haluaisi jatkaa presidenttinä Niinistön linjalla. Harkimon mukaan vivahde-eroja kuitenkin on.

– Yksi tärkeä asia, mitä presidentti voi tehdä, on olla vientiveturina.

Kutsunnat koko ikäluokalle

– Miten se joukko valitaan, pitääkö heidän olla valmiudessa jotenkin, tarvitsevatko he jonkin lisäkoulutuksen, jotta he pysyvät valmiudessa koko ajan, Harkimo kysyy.

Entinen jääkiekkomies

Harkimo on joutunut käymään julkisuudessa läpi yhteistyötään venäläisten oligarkkien kanssa, jotka ostivat Harkimolta Helsingin areenan ja osuuden jääkiekkojoukkue Jokereista vuonna 2013. Hän sanoo nyt, että ajatteli asian silloin niin, että kyse on jääkiekosta.

– En ajatellut sitä sillä tavalla, mutta jälkeenpäin se varmaan on niin.

Jääkiekkobisneksen Harkimo on jättänyt kokonaan. Myöskään pelejä hän ei enää käy katsomassa.

Suomi on valinnut puolensa

Harkimo pitää jakautumiskehitystä valitettavana, mutta toteaa, että esimerkiksi Naton ja EU:n sisällä yhteistyö on hyvää. Suomi on puolensa valinnut.

– On ihan utopistinen ajatus, että Suomi pärjäisi yksinään.

– Me ollaan kuitenkin niin pieni maa, että meillä ei ole mitään merkitystä, mutta yhdessä EU:n kanssa meidän pitäisi tehdä ne päätökset, koska EU on jo iso peluri ja vaikuttaa Kiinan kauppaan aika paljon.

Harkimon mukaan on tärkeää, että päätökset tehdään ennakoivasti ja pikkuhiljaa edeten. Suomen rooli on vaikuttaa siihen, mitä päätöksiä EU tekee asiassa.

"Ylivoimaisesti suurin riski"

Harkimon mukaan tärkeintä presidentille on ulkopolitiikka, mutta lisäksi kärjessä on arvojohtajuus.

– Tietysti ulkopolitiikka on se pääaihe, johon presidentti puuttuu, mutta arvojohtajuus on sellainen, mihin presidentin pitää varmaan tulevaisuudessa puuttua enemmän.

Harkimon mielestä nykyinen presidentti on tuonut arvojohtajuuttaan esiin välillä kryptisesti.

– Se tulee olemaan ylivoimaisesti suurin riski maapallolle, jos ajatellaan sotia ja kansainvälistä liikkuvuutta. Afrikassa on monta sataa miljoonaa ihmistä. Jos he eivät pysty elämään maissaan, he lähtevät liikkeelle.