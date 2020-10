Presidenttiehdokas Biden tukee Valko-Venäjän oppositiota Lukashenkan kaatamisessa: "Yksikään johtaja, joka kiduttaa omaa kansaansa, ei voi väittää olevansa laillinen"

Biden toi lausunnossaan esille myös sen, miten Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump on suhtautunut Valko-Venäjän tilanteeseen.

Oppositiojohtaja kannustaa lakkolaisia maanpaosta

Lukashenka on väittänyt voittaneensa elokuun alussa pidetyt presidentinvaalit. Ne olivat kuitenkin monien mukaan vilpilliset, eikä esimerkiksi EU enää tunnusta Lukashenkaa Valko-Venäjän presidentiksi.

Trump on suitsuttanut itsevaltiaita

Toisaalta taas Trumpia on kritisoitu siitä, miten hän on suitsuttanut itsevaltaisia johtajia, kuten Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Putin on Lukashenkan tärkein kansainvälinen liittolainen.