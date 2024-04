Pekka Strang lähti tekemään stand upia tabuaiheista – sai kuulla, että nyt hänet varmaan canceloidaan: "Kannattaa katsoa ja muodostaa oma mielipide"

Näyttelijä Pekka Strang, 46, sai taannoin yhteydenoton tutulta tv-alan ihmiseltä, mutta syy oli aivan uusi. Strangille lähetettiin katsottavaksi ulkomaisen televisio-formaatin jaksoja, jonka suomalainen versio oli suunnitteilla. Pohjustus aiheelle jätettiin hyvin vähäiseksi.

Kyseessä oli Tabu, jonka ensimmäinen jakso nähdään Suomessa huhtikuun viimeisenä sunnuntaina.

– Tuli vain viesti, että katso nämä ja soitellaan huomenna. Katsoin ne ja se kosketti sekä kiinnosti aika paljon. Tiedättekö, kun tulee sellainen olo, että tekee mieli, mutta ei ihan kehtaa myöntää, että haluaisin tehdä tuon? Niin sellainen siitä tuli.

Kukaan ei siis selittänyt Strangille etukäteen lainkaan sitä, mistä ohjelmassa oli kyse. Strangin mukaan se oli hyvä niin.

– Sen verran viisas ihminen, että lähetti vain videot katsottavaksi, selittämättä oikeastaan yhtään mitään. Olin vielä jossain ulkomailla kuvauksissa ja illat täysin vapaat. Muistan, että katsoin aika monta jaksoa peräjälkeen ja mietin, että miten tämmöistä ei ole tullut vastaan missään. Kyllä se teki vaikutuksen monella tapaa.

Ohjelmassa on kuusi jaksoa, jossa kussakin on oma aiheensa. Jaksojärjestys on seuraava: lyhytkasvuiset, parantumattomasti sairaat, näkovammaiset, tahattomasti lapsettomat, Tourette sekä fyysisesti vammaiset.

Tabussa Strangin työ on aivan erilaista, kuin mitä hän on koskaan aiemmin tottunut tekemään näyttelijänä ja esiintyjänä. Hän luotsaa ohjelmaa itsenään, eikä – ensimmäistä kertaa – ole minkään roolin takana. Se oli hänelle itselleenkin tärkeää projektiin lähtiessä, ettei hän halunnut näytellä yhtään mitään, vaan olla oma itsensä.

Lisäksi Strang tekee jokaisessa jaksossa, jokaisesta aiheesta stand upia. Siitäkään hänellä ei ollut kokemusta etukäteen.

– Se vähän tuntematon maaperä. Pohdin sitä ja asiasta keskusteltiin jonkin aikaa, että miten tätä lähdettäisiin tekemään. Ja olen tosi iloinen siitä.

"Ihan varmasti minut canceloidaan tämän jälkeen"

Strang kertoo olevansa hyvin kiitollinen hänelle suodusta luottamuksesta, vaikka hän oli tässä projektissa tavallaan kokematon usealla osa-alueella. Hän halusi ehdottomasti mukaan projektiin, koska oli niin kiinnostunut siitä, millaisia kohtaamisia ohjelmassa tulisi olemaan erilaisten ihmisten kesken.

Ohjelman idean selittäminen ihmisille on osoittautunut haastavaksi. Strangin mukaan ennakkoon se ei ole ihan auennut kaikille.

– On ollut vaikeaa selittää, miten tämä toimii. Moni on myös luullut, että se stand up on siinä lopussa jotenkin, että ohjelma loppuu sellaiseen esitykseen.

Millainen sairaus on Touretten oireyhtymä? Alla jakson osallistujien esittely.

Strang on saanut itsekin yhteydenottoja ihmisiltä jo ennen ohjelman alkamista. Ohjelman idea on herättänyt joissakin ihmisissä etukäteen vahvoja ennakkoluuloja.

– Kävin jossain haastattelussa, missä kuulin, että aika selkeä homma olisi, että tämä on "cancelointiprojekti", että ihan varmasti minut canceloidaan tämän jälkeen. En ole ihan varma, ehkä se oli ironiaa, Strang naurahtaa.

– Kiinnostusta on ollut jonkun verran, ehkä siinä on just se, että tämä on vaikea selittää auki. Kannattaa katsoa ja muodostaa oma mielipide ihan itse. Ei tämä selittämällä ihan aukea.

Projektin aikana Strangin omat ajatukset sekä käsitykset hänestä itsestäänkin muuttuivat moneen kertaan. Hän pitää hyvin arvokkaana mahdollisuutta päästä osaksi eri todellisuutta, kuin missä itse elää.

– Sillä tavalla, että tuossa vieressä on ihminen, jolla on aivan eri arki ja todellisuus, fyysisistä haasteista johtuen tai että on tapahtunut jotain. Luulin itse näyttelijänä, että tietäisin, millaista on olla joku muu. Mutta miten vähän tiedänkään.

Strang kuvailee ajatelleensa ennen esimerkiksi niin, että ihmisen fyysiset lähtökohdat määrittäisivät suurimmaksi osin sitä, kuinka ajattelee elämästä ja suhtautuu ympäröivään maailmaan. Hän huomasi olleensa väärässä.

– Luulin olevani avarakatseisempi, kuin mitä olin. Sillä tarkoitan sitä, etten nähnyt sitä omaa rajoittunutta näkökenttääni.

Tästä esimerkkinä hän muistaa erityisesti yhden keskustelun Tabun osallistujan Ainon kanssa, jolla on CP-vamma.

– Hän puhui siitä, kuinka hän joskus hätkähtää sitä, kun näkee peilikuvansa jossain ikkunassa ja muistaa, että "ainiin, istun pyörätuolissa". Se on niin pieni osa kuitenkin sitä kaikkea.

Avartavista keskusteluista stand up -vitseiksi

Kaikkiin ohjelman osallistujiin Strang on ollut yhteydessä kuvausten päättymisen jälkeenkin, joidenkin kanssa enemmän, toisten vähemmän, mutta kaikkien kanssa jossain muodossa. Joitakin Strang on tavannut aivan hiljattain, ja eräs on tulossa katsomaan hänen teatteriesitystään vappuaattona.

Se kertonee jotain siitä, millainen kokemus tuotanto ja Strangin osuus siinä oli osalistujille itselleen. Jaksoissa liikutaan toisinaan äärimmäisen henkilökohtaisten aiheiden äärellä, mutta kaikilla oli Strangin mukaan koko ajan voimassa oleva oikeus kieltäytyä puhumasta jostain. Jos jokin jäi mietityttämään, heitä myös rohkaistiin ilmaisemaan jälkikäteen tulleen epävarmuutensa.

– Sanoinkin, että jos on jotain, niin sanot vain, että tästä en halua puhua. Ymmärrän, että se on helppo sanoa jollekin, mutta kyllä se myös tapahtuikin muutaman kerran. Ja se on tosi tärkeää.

Yksi Tabun osallistujista ei valitettavasti ole enää täällä: parantumattomasti sairaiden jaksossa mukana ollut Marjo menehtyi syksyllä 2023 sairastettuaan usean vuoden ajan keuhkosyöpää.

Strang kertoo Marjon kuoleman koskettaneen häntä, ehkä yllättävänkin syvältä, vaikka oli hyvin tiedossa, että Marjon elämä tulisi päättymään ennen aikaisesti vakavan sairauden takia. Marjon kuolemaa käsiteltiin Strangin mukaan yhdessä jakson muiden päähenkilöiden kanssa.

– Juteltiin siitä ja pidettiin hiljainen hetki. Olen tosi kiitollinen, että Marjo oli tässä mukana ja jollain tavalla Marjo on ehkä vieläkin.

Ohjelman kolmipäiväiset kartanolomat kuvattiin kukin erikseen, mutta stand up -osuudet purkitettiin puolestaan kolmessa päivässä, kaksi illassa. Strangia jännitti näitä iltoja ennen yksi asia.

– Mitä jos tästä tilaisuudesta tulee vääränlainen? Se yhteys, mikä meillä on heidän kanssa muodostunut siellä yhteisellä matkalla ollessamme sekä sen jälkeen, kun ollaan oltu yhteydessä, että välittyykö se.

Toki myös se oli jännittävää nähdä, miten se itse stand up sujuisi. Lavalla Strangilla ei olisi pakopaikkaa, eikä varastossa liutaa vakivitsejä, jotka voisi aina laittaa ilmoille tunnelman laskiessa.

Alla olevalla videolla Pekka Strang ihmettelee stand upissaan sitä, miksei lyhytkasvuinen Pasi päässyt armeijaan.

Lopulta Strang ei kuitenkaan kummemmin asiaa stressannut. Menee miten menee, hän päätti. Ei mitään vakavaa tai kauheaa ainakaan voisi tapahtua, vaikka haaste olikin todella suuri.

Ennen kuvauksia Strang kuitenkin kävi hieman harjoittelemassa, sekä stand upia että kirjoittamaansa materiaalia. Siinäkin oli vaikeutensa ja rajallisuutensa.

– Tiedätkö, menet johonkin kalliolaiseen kellariin klubille ja rupeat puhumaan kuolemasta, niin se ei ihan lennä, Strang naurahtaa.

Kysymys siitä, aikooko Strang jatkaa stand upin tekemistä ohjelman jälkivauhdeilla, on kiperämpi.

– En oikein tiedä. Se, että päädyin tekemään tätä ohjelmaa, johtuu myös siitä, että olen jossain sellaisessa pisteessä, että mitä kaikkea tässä vielä ehtisi elämässä tehdä. Tämä on tämmöinen, jossain määrin silmänräpäys. Niin se, että saisi mahdollisimman paljon tehtyä.

Tabu tuli Strangin omassa elämässä hyvään saumaan, sillä hänellä oli jo tovin ollut tunne, että haluaisi kokeilla ja tehdä jotain aivan uutta.

– Kyllä varmaan jossain muodossa jatkan stand upia. On ihan kivaa kertoa omia juttuja, täällä pään sisällä on pyörinyt aika paljon kamaa viimeiset 46 vuotta, niin se on ihan hyvä päästä semmoisiin paikkoihin, missä semmoisista voi puhua ja jakaa näitä havaintoja, Strang nauraa.