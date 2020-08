Presidentti Tarja Halonen pysyy naisjohtajakommenttiensa takana – "keskustelu jatkuu, sanoi suomalainen some mitä tahansa"

– Näyttää, että tilanne on mennyt paremmin kaikissa niissä maissa, joissa naisilla on vahva asema ja joissa on myös naisjohtaja. Jopa niin, että tasa-arvoisessa pohjoisessa hyvinvointiyhteiskunnassa läntinen naapurimaamme Ruotsi ei näytä tässä tarkastelussa pärjäävän kovin hyvin. Mutta siellä onkin miehet johdossa, sanoi presidentti Tarja HalonenYlellä 6. elokuuta.