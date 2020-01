Tarja Halonen MTV:lle hallituksen naisvaltaisesta kokoonpanosta: ”Tätä on pitkään odotettu, toivotaan, että pysyvät hengissä”

– Se on tosi hieno asia. Toivotaan, että he pysyvät hengissä, siis ”poliittisesti”, ja tekevät hyvää työtä. Tätä on aika pitkään odotettu ja toivottu. Missä maassa tahansa voi naisia nousta (johtotehtäviin) siksi, että he ovat sopivasta suvusta tai ryhmittymästä, mutta meillä näyttää siltä, että monikymmenvuotinen sukupuolien tasa-arvon voimistuminen näkyy nyt. Se, että tämä on mahdollista, on minusta tavattoman hyvä. Voi tietysti olla, että seuraavan kerran menee toistepäin.