Katso, miltä näyttää Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoilla ja punaisella matolla kello 17.30 alkaen!
Tanssii Tähtien Kanssa -jaksossa sunnuntaina 26.10. nähdään Roosa nauha -erikoislähetys.
MTV Uutiset on paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita punaisella matolla ennen lähetyksen alkua.
Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka kutsuvieraat saapuivat TTK-studiolle sekä näkemään tähtihaastatteluja.
Tähtioppilaina nähdään Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, .