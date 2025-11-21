– Jos asevoimien tehokkuudesta ruvetaan tinkimään, niin sehän tarkoittaa sitä, että pahimmillaan uusi hyökkäys voi olla hyvinkin todennäköinen tai oikeastaan se tekee Ukrainasta puolustuskyvyttömän.

– Noilla alueilla sijaitsee merkittävä osa Ukrainan teollisuudesta. Jos nämä ehdot toteutuvat, niin jäljelle jää aika heikko valtio ja tämä on se, mitä Venäjä haluaa.

– Varmaankin se, että rauhasta käydään keskustelua, voi olla itseisarvoisesti hyvä asia. Rauha hinnalla millä hyvänsä ei välttämättä ole rauhan pohjustamista vaan seuraavaan kriisiin ja sotaan valmistautumista.

Ukrainan turvallisuus ei oikeasti kiinnosta Trumpia

– Tuntuu erikoiselta, että onko tämä Yhdysvaltojenkaan pitkän tähtäimen rooli. Trumpille tuntuu olevan tärkeintä, että hän on prosessin keskiössä eikä se, miten Ukrainalle tai Euroopan turvallisuudelle käy. Se on tässä hälyttävä merkki.