Toteutuessaan rauhansuunnitelma tekisi Ukrainasta puolustuskyvyttömän, sanoo turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
Yhdysvaltain ja Venäjän rauhansuunnitelma näyttää erittäin huonolta Ukrainan kannalta. Julkisuuteen vuotaneen suunnitelman mukaan Ukrainan asevoimien henkilöstön määrä tulisi sopimuksen mukaan rajoittaa 600 000:een. Lisäksi maalta kiellettäisiin liittyminen sotilasliitto Natoon.
Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan Ukrainan tulisi suunnitelman mukaan suostua sellaisiin ehtoihin, jotka pahimmillaan pohjustaisivat uuden hyökkäyksen uhkaa.
– Jos asevoimien tehokkuudesta ruvetaan tinkimään, niin sehän tarkoittaa sitä, että pahimmillaan uusi hyökkäys voi olla hyvinkin todennäköinen tai oikeastaan se tekee Ukrainasta puolustuskyvyttömän.
"Tätä Venäjä haluaa"
Suunnitelman osana Ukrainaa vaadittaisiin muun muassa luovuttamaan Donbassin alue Venäjälle. Alue käsittää Ukrainalle kuuluvat Luhanskin ja Donetskin alueet.
Rauhansuunnitelman Donbassin alue ja Venäjän laittomasti miehittämä Krim tunnustettaisiin tosiasiallisesti osaksi Venäjää.