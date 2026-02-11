Sensaatiomaisesti olympiapronssia yhdistetyn normaalimatkalta ottanut Eero Hirvonen sanoo taktiikkansa toimineen täydellisesti.

30-vuotias Hirvonen hiihti raskaassa kelissä upeasti ja nousi mäkiosuuden kymmenenneltä sijalta lopputuloksissa kolmanneksi.

Hirvonen kamppaili lopussa jopa olympiavoitosta roikuttuaan hyvin kärkiryhmässä. Hänen edellinen palkintopallisijoituksensa maailmancupissa tai arvokisoissa on maaliskuulta 2018.

– En varmaan olisi lähtiessä rahoja itseni puolesta laittanut likoon, Hirvonen tunnusti.

– Kun tällaisissa olosuhteissa kilpaillaan, niin en ole yleensä mikään maailman paras ollut tuohon pehmoiseen (alustaan). Se sompailu on ollut aika vaikeaa, mutta varmaan olen vähän kehittynyt siinä viime vuosina. Ehkä viime vuonna jo vähän klikkasi Trondheimissa, hän tuumi.

Suomalaisista myös viidenneksi sijoittunut Ilkka Herola pysyi hyvin mukana seitsemän miehen letkassa, joka mitalit lopulta ratkoi. Hirvosen mukaan näin pehmeässä kelissä on osattava hiihtää oikealla tavalla.

– Siinä pitää vähän unohtaa koko tekninen puoli hiihtämisestä ja vain luovia eteenpäin tuolla mössössä.

– Mietin, että porukassa oli aika helppo tulla. Tuollaisessa olosuhteessa tiettyä vauhtia pääsee aika ok, mutta vauhdin kiristäminen on tosi vaikeaa.

– Pyrin siihen, etten missään vaiheessa kilpailua aja aivan kuoleman kielissä, koska alamäetkin olivat aika järkyttävässä kunnossa. Niissäkin häviää helposti, jos alkaa varmistelemaan. Yritin tavallaan pysyä hiihdon päällä koko kilpailun. Täytyy sanoa, että yllättävän harvoin menee noin hyvin suunnitelman mukaan, Hirvonen iloitsi.