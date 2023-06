Presidentti Niinistö pitää Junnila-kohua "vähintään kiusallisena" – penää MTV Uutisten haastattelussa selkeätä viestiä ulkomaille

Reilu viikko sitten työnsä aloittaneen Petteri Orpon (kok.) hallituksen alku on ollut myrskyisä, kun elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps.) joutui keskiviikkona eduskunnassa luottamusäänestykseen väitettyjen äärioikeistokytkösten ja vanhojen natsivitsien seurauksena. Junnila sai eduskunnan enemmistön luottamuksen taakseen.

– Tietysti noin yleisemmin hallituksen täytyy pitää huolta siitä, että sen politiikka ulkomailla tiedetään ja politiikan sisältö on sellaista, joka myöskin nauttii läntistä arvostusta ja on meidän arvojemme mukaista. Ja sen seikan selvä esiin tuominen on varmasti tärkeätä, presidentti pohtii.