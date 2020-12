Romuttavatko perustuslakivaliokunnan mietintö ja sähköpostikohu presidenttipyrkimykset? Pekka Haavisto: "Politiikassa jokainen päivä on uusi "

Pöllöraati: Haavisto voi unohtaa presidentinvaalit

Näin Haavisto kommentoi

– Politiikassa olen tottunut siihen, että jokainen päivä on uusi ja jokainen haaste on uusi. Vastahan ne edelliset presidentinvaalit oli, ja ei kannata ajatella niin pitkälle.

– Minusta on tärkeää, että jokaisessa tehtävässä, missä poliitikko on, niin pyrkii mahdollisimman hyvin sen tehtävän hoitamaan. Ministeri joutuu joskus tekemään vaikeitakin nopeita ratkaisuja. On hyvä, että niitä arvioidaan, mutta en ota tulevaisuuden asioihin kantaa.