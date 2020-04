Presidentti Duterte jälleen armottomana: Jos vastustatte viranomaisia koronarajoituksissa, ammumme teidät

Duterte korosti puheessaan tilanteen vakavuutta. Maassa oli kolme viikkoa sitten kolme todettua koronavirustartuntaa. Nyt todettuja tartuntoja on 2311, ja kuolleita on 96. Duterten mukaan kaikkien on nyt noudatteva karanteeniohjeita, pysyttävä kotona, ja korosti, että minkäänlainen lääkintähenkilökunnan vastustaminen on vakava rikos. Duterten mukaan maan lääkintähenkilökunta on joutunut useiden väkivallantekojen kohteeksi.