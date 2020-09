Monessa maassa protestoidaan koronavirusrajoitteita vastaan: WHO tyrmää – "Mikään maa ei voi teeskennellä, että pandemia olisi ohi"

– On tärkeää kuunnella, mitä ihmisillä on sanottavanaan, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi tiedotustilaisuudessa, kun häneltä kysyttiin useissa maissa viime aikoina järjestetyistä mielenosoituksista.

Tedros tosin painotti myös, että mielenosoittajien on ymmärrettävä, että virus on vaarallinen. Siksi heidän on taattava protestien turvallisuus.