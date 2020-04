Latinalaisen Amerikan koronavirustartuntojen määrä ylitti 100 000 – Brasilian Bolsonaro osallistui liikkumisrajoituksia vastustavaan mielenosoitukseen

Toistaiseksi pandemia on levinnyt rajusti erityisesti Yhdysvalloissa ja osissa Eurooppaa. Tartuntamäärät ovat kuitenkin nousseet myös Latinalaisessa Amerikassa, jonka verrattain köyhien valtioiden terveydenhuoltojärjestelmien kestokyky herättää huolta.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoitti lisäksi viime viikolla viruskriisin taloudellista seurauksista alueella. IMF:n mukaan luvassa on pahin taantuma sen jälkeen kun maista alettiin kerätä tilastotietoja 1950-luvulla.

Yskivä presidentti esiintyi autonlavalta

Eniten tartuntoja ja kuolemia on todettu 210 miljoonan asukkaan Brasiliassa. Siellä on vahvistettu noin 38 600 tartuntaa ja lähes 2 500 kuolemaa. Todellisten lukujen uskotaan kuitenkin olevan huomattavasti korkeampia, koska testejä on tehty varsin rajoitetusti.