Filippiineillä tuhansia koronatartuntoja päivässä, sairaalat tukossa ja vajaamiehitteisiä – lääkärit vetoavat nyt hallitukseen koronarajoitusten palauttamiseksi

Filippiineillä lääkärit varoittivat lauantaina, että maa on häviämässä taistelun koronavirusta vastaan. Lääkärit vetosivat lähettämässään kirjeessä presidentti Rodrigo Duterteen, että tämä tiukentaisi uudelleen maan koronarajoituksia.

– Terveydenhuollon työntekijät ovat yhtä mieltä hätäviestin lähettämisestä kansakunnalle – terveydenhoitojärjestelmämme on ylikuormittunut, kirjeessä todetaan.

– Olemme häviämässä taistelun covid-19:ää vastaan ja meidän on laadittava vakaa ja ehdoton toimintasuunnitelma.

Filippiineillä yhä useampi terveydenhuollon työntekijä on joko sairastunut tai lopettanut työnsä, ja potilaita on jouduttu käännyttämään täpötäysistä sairaaloista.

Duterte lupaillut nopeasti rokotetta Kiinasta

Kirjeessä todettiin myös, että tartuntojen jäljitys Filippiineillä on epäonnistunut täysin ja että olot työpaikoilla sekä julkisessa liikenteessä ovat usein turvattomia.

Presidentti Duterte itse pyysi torstaina filippiiniläisiä luottamaan siihen, että hän saa maahan nopeasti rokotteen Kiinasta, joka on hänen hallintonsa vankka kannattaja.

Tilastosivu Worldometerin mukaan Filippiineillä on todettu tähän mennessä jo yli 98 000 koronavirustartuntaa ja tautiin liittyen on kuollut yli 2 000 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohti tartuntoja on todettu 895 ja kuolemia 19.