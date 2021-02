Tutkija ilmastonmuutoksesta: "Vesikin pysyy keitettäessä pitkään vakaana – kunnes se alkaa kiehua"

Vesipula uhkaa Himalajan länsipuolen valtiota

Pohjois-Intiassa Himalajalla jäätiköstä irtosi sunnuntaina valtavia kappaleita, jotka saivat aikaan syöksytulvan ja tuhosivat padon. Onnettomuuden jäljiltä on kateissa pitkälti yli 150 ihmistä ja toistakymmentä on jo löydetty kuolleena.

Vakavimpia ongelmia on edessä Himalajan länsipuolella Pakistanissa ja Keski-Aasian maissa. Niiden väkiluku on suuri, ja ihmiset ovat hyvin riippuvaisia jäätiköiltä alkunsa saavien jokien vesistä, koska esimerkiksi monsuunisateet eivät tuo vettä samalla tavalla kuin Himalajan itäpuolella.

Ikirouta ei saa alkaa vihertää

– Ikiroutaan on niin ikään sitoutuneena suuri määrä kasvihuonekaasuja, joiden vapautuminen ilmakehään on suuri ongelma. Myös alueen infrastruktuuri kuten rakennukset, rautatiet ja lentokentät on rakennettu roudalle.

Toivoa on edelleen

– Toivoa on aina, ja tätä asiaa meidän on korostettava varsinkin nuorille. Suunta on saatava käännettyä. Meidän on väännettävä levyä vesikattilan alla nopeasti pienemmälle.