Pöyristyttävää jälkeä takonut Kanadan ihmeteini kiekkolegendojen kannassa – Jaromir Jagr jäi jo jalkoihin

Jääkiekon tilastokirjat pullistelevat ennätyksiä, joita lajin nykyaikana on erittäin vaikea parantaa. Takavuosikymmenten hurlumhei-kiekko on muuttunut taktiseksi peliksi, pelaajat ovat muuttuneet huippu-urheilijoiksi, ja maalivahtien varusteet ovat kasvaneet. Kilpailu on koventunut.