MM-jäillä loistaa Patrik Lainetta haukkunut tehohirmu – turnauksen tähtiviisikkoon tunkua

Ruotsin Tukholmassa ja Tanskan Herningissä perjantaina käynnistyvät jääkiekon MM-kisat ovat houkutelleet pelipaikoille kovia NHL-tähtiä siinä määrin, että turnauksen kärkiviisikkoon on tunkua. MTV Urheilu esittelee MM-kevään eliittipelaajien parhaimmiston.

Suomi kiekkoilee turnauksessa A-alkulohkossa Tukholmassa yhdessä Itävallan, Kanadan, Ranskan, Latvian, Slovakian, Slovenian ja Ruotsin kanssa. Herningin lohkossa ovat puolestaan puolustava mestari Tshekki, Tanska, Saksa, Unkari, Kazakstan, Norja, Sveitsi ja Yhdysvallat.

Kisojen kirkkaimmat supertähdet löytyvät tällä kertaa Kanadan joukkueesta. MTV Urheilun TOP5-valinnat sekä lisänostot alla.

1. Nathan MacKinnon, Kanada

Jääkiekkomaailman todennäköisesti sykähdyttävin hyökkääjä heti Connor McDavidin jälkeen. Tuulennopea mailankäsittelyn mestari on johtanut Colorado Avalanchen hyökkäystä jo vuosikausia. 29-vuotias MacKinnon on mättänyt kolmella viime kaudella yhteensä 232 runkosarjaottelussa käsittämättömät 125+242=367 tehopistettä. Stanley Cupin hän saavutti keväällä 2022.

2. Sidney Crosby, Kanada

Nathan MacKinnon (takana) ja Sidney Crosby pelasivat rinnakkain jo 4 Nations -turnauksessa viime helmikuussa. Kanada voitti kultaa.2025 Getty Images

Kaiken mahdollisen – ja vieläpä moneen kertaan – urallaan voittanut hyökkääjäkonkari yllätti toden teolla MM-kisamatkallaan. Crosby, 37, on nähty MM-tasolla kahdesti aiemmin, 2006 ja 2015, ja jälkimmäisellä kerralla hän murtautui niin sanottuaan kolmen kullan kerhoon. Ensi talvena käydään taas NHL-pelaajien tähdittämä olympiaturnaus, mikä varmasti toimi motivaattorina sukupolvensa suurpelaajalle.

3. David Pastrnak, Tshekki

David Pastrnak nosteli MM-pokaalia kotiyleisön edessä toukokuussa 2024.

Boston Bruinsin monivuotinen maali- ja tehoruisku juhli vuosi sitten kotikisojen maailmanmestaruutta, kun hän tuli vahvistamaan Tshekkiä kesken turnauksen. Toissa kauden 61 maalia NHL:n runkosarjassa kertovat oleellisen 28-vuotiaan laiturin potentiaalista.

4. Zach Werenski, Yhdysvallat

Zach Werenski on pelannut huippukauden NHL:ssä ja USA:n paidassa.2025 Ben Jackson/4NFO

Puolustaja otti tällä kaudella Columbus Blue Jacketsissa huiman loikan NHL:n ehdottomaan pakkieliittiin nakuttaen 82 tehopistettä pinna per peli -tahdilla. Werenski loisti myös USA:n paidassa 4 Nations -turnauksessa helmikuussa. Suomalaisittain muistiin on jäänyt myös tapaus viime joulukuulta, kun Werenski kritisoi entistä joukkuekaveriaan Patrik Lainetta tämän mollaavista Blue Jackets -puheista.

5. Filip Forsberg, Ruotsi

Filip Forsberg pelasi jo 4 Nations -turnauksessa aiemmin tällä kaudella.2025 Vitor Munhoz/4NFO

Taitoniekka, joka tykitti Nashville Predatorsissa lähes sadan pisteen runkosarjan kaudella 2023–2024, ja oli joukkueensa ylivoimaisesti tehokkain (76) myös tällä sesongilla. 30-vuotias hyökkääjä juhli MM-kultaa keväällä 2018.

Erityismaininnat:

Marc-Andre Fleury, Kanada: Uransa tähän kevääseen päättävä NHL-maalivahtilegenda on kisojen todellinen yllätysmies. Kyseessä on Fleuryn, 40, MM-debyytti.

Kolminkertainen Stanley Cup -voittaja Marc-Andre Fleury päättää uransa MM-kisoihin.2025 Getty Images

Clayton Keller, Yhdysvallat: Laituri on pelannut jo viimeiset neljä kautta piste per ottelu -tahdilla NHL:ssä, ja nyt alla uran tehokkain kausi (30+60=90) Utah Hockey Clubissa.

Martin Necas, Tshekki: Juonikkaasta ja nopeasta hyökkääjästä tuli Suomessakin erityisen tuttu nimi Mikko Rantanen -vaihtokaupassa. Aiheuttanee vastustajille päänvaivaa isommassa MM-kaukalossa.

Teuvo Teräväinen, Suomi: NHL-osaamiseltaan muita kärkimaita nimettömämmän Leijonien hyökkääjätähti. Hänellä on valtava vastuu varsinkin ylivoimapelin onnistumisessa. Teräväinen mätti hirmutehot edellisessä MM-turnauksessaan keväällä 2018, ja haluaa varmasti näyttää 4 Nations -pettymyksensä jälkeen.

Teuvo Teräväisen vastuu jäi vähäiseksi 4 Nations -turnauksessa. Nyt hän saa uuden yrityksen Antti Pennasen alaisuudessa.2025 Getty Images

Juuse Saros, Suomi: 30-vuotias suomalainen on noussut NHL:n maalivahtieliittiin Nashville Predatorsissa, mutta nyt alla on erittäin vaikea kausi. Tilastot olivat kehnot umpisurkeasti pelanneessa Predatorsissa, 4 Nations -turnaus oli Saroksen osalta vaikea ja MM-kenraali Tshekissä sujui mollivoittoisesti. MM-jäillä on kasvojenpesun paikka.

Lucas Raymond, Ruotsi: Tre Kronorin hyökkäyspään helmiä, sillä 23-vuotiaalla on alla 80 pisteen kausi Detroit Red Wingsissä.

Mika Zibanejad, Ruotsi: Kevään 2018 MM-kultajoukkueen tähti, minkä jälkeen hän on noussut eturivin tekijäksi myös NHL:ssä. Alla on kuitenkin hänen mittareillaan heikohko sesonki (62 tehopistettä).

Moritz Seider, Saksa: Isokokoinen, liikkuva ja kiekollisesti taitava moderni puolustaja. Detroitissa alla neljä peräkkäistä vähintään 40 pisteen kautta. Saksan MM-joukkueen kapteeni.

Nico Hischier, Sveitsi: New Jersey Devilsin kapteeni, joka on pelannut viimeiset neljä NHL-kautta lähes piste per ottelu -tahdilla. Oli mukana viime kevään MM-hopeajoukkueessa.

Yllä oleva pelaajalista on koostettu torstaina, minkä jälkeen joukkueet ovat voineet saada lisävahvistuksia.