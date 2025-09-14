Saksa on voittanut koripallon miesten Euroopan mestaruuden. Finaalissa kaatui Turkki pistein 88–83.

Mestaruus on Saksalle sen historian toinen. Edellisen kerran maa juhli EM-kultaa vuonna 1993. Saksa on myös hallitseva maailmanmestari vuodelta 2023.

Saksan sankariksi nousi finaalissa pitkään pimennossa ollut Dennis Schröder, joka nosti joukkueen johtoon minuutin ja 15 sekuntia ennen loppua ja päätti Turkin rimpuilun kahdella vapaaheitolla.

Turkki aloitti ottelun räväkästi ja johti avausneljänneksellä parhaimmillaan 13–2. Saksa kävi ottelun jälkipuoliskolla vain ajoittain johdossa.