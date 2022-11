"Potkikaa Messi ulos!" – MM-kisalähetys sai odottamattoman käänteen

Lauantaina 26.11. Ranska-Tanska klo 18 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! MM-lähetys käyntiin klo 17.30.

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

Tämän takia Meksiko-ottelussa on Argentiinalle valtavat panokset.

– Minulla on viesti Meksikolle.

– Missä Messi on? En näe häntä, viitaten todennäköisesti supertähden vaisuun esitykseen tappion tuoneessa avausottelussa.

Lauantain iltaottelu on aiheuttanut ennakkovärinää myös Argentiinan ja Meksikon fanien välillä. Meksikolla on kasassa piste jo pelatusta Puola-ottelusta.

– Argentiina on aina polkenut ja väheksynyt meitä. Sen on muututtava, 44-vuotias Guillermo Sanchez jylisi Reutersille.

Argentiina on kohdannut Meksikon kolmesti MM-tasolla ja voittanut joka kerta.

– Muistuttakaa minua: kuinka monta MM-titteliä Meksikolla on? Ai niin, ei yhtään. Kuinka monta Argentiinalla on? Kolme, kun tämä turnaus on pelattu päätökseen, 33-vuotias Jessica Martinez provosoi.