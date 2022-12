Kroatia-luotsi avasi suunsa Argentiinan kyseenalaisesta toiminnasta – "Toivon, ettei huomenna käy niin"

Argentiina on ollut Hollantia vastaan pelatun puolivälieräottelun jälkeen suuri puheenaihe MM-kisakansan keskuudessa. Joukkueiden välisestä ottelusta muodostui todella tulinen ja kiihkeä, eikä torikokouksiltakaan vältytty.

Argentiina toimi ottelun aikana useampaan otteeseen epäurheilijamaisesti, mikä johti lopulta FIFA:n tutkintaan saakka. On toki sanottava, ettei Hollantikaan ollut täysin puhdas pulmunen, vaan lähti Argentiinan provosointiin mukaan.

Dalicilla ja Argentiinalla on kokemuksia Argentiinasta viime MM-kisoista, jolloin Kroatia voitti alkulohkopelin 3-0-lukemin. Tuolloinkin nähtiin kiihkeitä tunteita, kun Argentiinan päävalmentajana toiminut Jorge Sampaoli kieltäytyi kättelemästä Dalicia ottelun jälkeen.

Kroatia eteni MM-välieriin toista kertaa perättäin. Edellisissä MM-kisoissa finaaliin asti edenneen Kroatian edessä on jälleen yksi maan jalkapallohistorian tärkeimmistä otteluista.

– Huominen peli on hieno ottelu niin Argentiinalle kuin meillekin. Panokset ovat kovat molemmille, kun pelataan finaalipaikasta, Dalic toteaa.

– Minulle välieräottelu (vuonna 2018) Englantia vastaan on Kroatian paras ottelu koskaan. Brasilia-peli tulee toisena ja huominen on seuraavana listalla. Jos voitamme huomenna, se on hienoin Kroatian ottelu koskaan, Dalic korostaa.