Saudi-Arabian kansalle mieluisa ilmoitus unelmavoiton jälkeen – Lionel Messi tyrmistyi shokkitappiosta – "Tämä on raskas isku kaikille"

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

– Tämä on raskas isku kaikille, emme odottaneet aloittavamme tällä tavalla. Asiat tapahtuvat syystä. Meidän on valmistauduttava siihen, mitä on edessä, meidän on voitettava, se riippuu meistä, Messi sanoi ottelun jälkeen The Athleticin mukaan.