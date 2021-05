Potilasvahingoista maksetaan vuosittain kymmeniä miljoonia euroja – tällaisia tapauksia korvataan

Mikä on hoitovirhe? Hoitovirhe on yleiskielen sana, jota ei ole määritelty lainsäädännössä ja jota käytetään yleisesti kaikenlaisista tapahtumissa terveydenhuollon piirissä.



Kun on syntynyt lain mukaan korvattava vahinko, kyseessä on potilasvahinko.



Suurin osa korvattavista potilasvahingoista liittyy leikkaus- ja anestesiatoimenpiteisiin. Hoitovirheitä tapahtuu myös synnytysten ja lastentautien yhteydessä.



– Virheet ja vahingot sattuvat silloin, kun tehdään tavallisia, arkisia asioita, Kanta-Hämeen keskussairaalan johtajaylilääkäri Sally Leskinen yksinkertaistaa.



Leskisen mukaan ulkopuolisen on vaikea arvottaa, minkälaisen taakan hoitovirhe voi sen tekijässä aiheuttaa.



– Nyrkkisääntö on se, että tukitoimia tarvitaan, jos potilas kuolee tai vammautuu.



Hän kertoo esimerkkinä tapauksen, jossa sihteeri, joka oli unohtanut antaa potilaalle kontrolliajan. Seurauksena potilaan syöpädiagnoosi myöhästyi useita kuukausia.



– Hän koki hirveää tuskaa ja syyllisyyttä. Työstään vastuuta kokevia työntekijöitä voi yhden potilaan kohdalla olla monia – monista ammattiryhmistä, Leskinen kertoo.



Leskisen mukaan kaikissa tilanteissa kyse ei välttämättä ole varsinaisesta virheestä, vaan tapahtumaketjusta, jota ei ole voitu pysäyttää. Lue myös: Vauvalle elinikäiset vammat hapenpuutteesta ja äidille virtsajohdinvauriot – tällaisia ovat synnytysvahingot Millaisista vahingoista maksetaan korvausta? Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turusen mukaan potilasvahingosta maksetaan korvausta, jos se täyttää jonkun laissa määritellyn korvausperusteen.



Nyrkkisääntönä voidaan hänen mukaansa pitää sitä, että terveydenhuollon tapahtumasta on aiheutunut henkilövahinko.



– Eli jokin haitallinen seuraus, joka olisi ollut vältettävissä toisin toimien.



Korvauskäsittelyssä kestää tällä hetkellä noin puoli vuotta.



Potilasvahinkoja, joista maksetaan ilmoittajalle korvauksia, yhdistää useimmissa tapauksissa yhteinen tekijä: Korvauksia maksetaan useimmin niistä toimenpiteistä, joita tehdään lukumääräisestikin paljon. Korvauksia on maksettu eniten näistä potilasvahingoista: Tuki ja liikuntaelinten leikkaustoimenpiteiden yhteydessä aiheutuvat vahingot

Diagnoosin tai hoidon viivetilanteet

Hammashoidon vahingot