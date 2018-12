Pienelle joukolle hammaslääkäreitä kertyy runsaasti potilasvahinkoja – kymmenetkään yksityisen puolen vahingot eivät välttämättä päädy valvovan viranomaisen tietoon

Merkittävän Annan parinkymmenen vuoden takaisesta juurihoito-ongelmasta tekee se, että samalle yksityissektorin lääkärille on kasautunut muitakin korvattavia potilasvahinkoja.

Tapaturmat korvataan yleisimmin

PVK:n korvauspäätökset tai potilasvahinkoilmoitukset eivät ole julkisia. Eräs asiantuntijatehtävissä Annan hammaslääkäriä läheltä seurannut kollega kertoo kuitenkin nimettömänä, että tämän tapauksia on päätynyt PVK:n käsittelyyn ainakin kymmeniä.

"Uralla 'parikymmentä' korvattavaa potilasvahinkoa"

Annan hammaslääkäri itse arvioi, että korvattavia potilasvahinkoja on kertynyt hänelle ”parisenkymmentä” yli 30 vuoden uran aikana. Hänen muistikuviensa mukaan viimeisin korvauspäätös tuli kuluneena vuonna.

– Se on erittäin harvinaista. Minulla on kai yksi tällainen tapaus ollut, ja siitä on noin 30 vuotta.