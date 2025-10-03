Poliisi on julkaissut kuvan kahdesta miehestä, joiden epäillään käyttäneen anastettua pankkikorttia yli 2000 euron arvosta Iitissä.
Hämeen poliisi kertoo tiedotteessa, että Iitistä anastettiin lompakko yksityisasunnosta elokuussa. Lompakossa olleella pankkikortilla on aiheutettu yli 2000 euron vahingot ennen kuin anastus huomattiin. Korttia käytettiin 17. elokuuta Orimattilassa sekä Nastolassa Lahdessa. Suurin osa vahingoista on tehty korttiostoilla, mutta kortilta on saatu tehtyä myös käteisnosto automaatilta.
Poliisi epäilee, että lompakon anastajaksi keski-ikäistä tummahiuksista, tukevavartaloista miestä (kuvassa vasemmalla). Mies oli pukeutunut mustiin housuihin ja Gant-merkkiseen huppariin.
Poliisi / MTV
Pankkikorttia on poliisin mukaan käyttänyt myös toinen keski-ikäinen mies, jolla oli valvontakamerakuvissa päässään Zoo York -merkkinen lippalakki. Yllään hänellä oli mustat Adidaksen housut sekä sininen takki, jossa oli vasemmalla puolella rinnassa Good Year -logo. Miehellä oli päässään myös aurinkolasit.
Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus rikosnimikkeillä varkaus ja maksuvälinepetos. Hämeen poliisi pyytää tietoja kuvissa olevista miehistä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi.