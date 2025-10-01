Itä-Suomen poliisi ottanut kiinni useita ihmisiä epäiltynä Pohjois-Karjalan alueella tehdyistä omaisuusrikoksista.
Pohjois-Karjalan alueella on tehty loppukesän ja alkusyksyn aikana useita omaisuusrikoksia, joista epäiltyjä poliisi kertoo ottaneensa kiinni kuluneella viikolla.
Poliisin tiedossa on ainakin polttoainevarkauksia sekä vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneita murtoja.
Yksi epäillyistä on jo vangittu ja muita esitetään vangittavaksi tällä viikolla.
Poliisi jatkaa omaisuusrikoskokonaisuuden esitutkintaa.
Kotietsinnöissä löytynyt paljon omaisuutta
Poliisi kertoo tiedotteessaan löytäneensä kotietsinnöissään runsaasti anastetuksi epäiltyä omaisuutta, jonka alkuperää poliisi nyt selvittää.
Poliisi kehottaa erityisesti Keski-Karjalan suunnalla olevien kiinteistöjen omistajia tarkastamaan hallitsemansa kiinteistöt ja tekemään tarvittaessa ilmoituksen poliisille mahdollisesti anastetuista omaisuuksista.
Poliisi pyytää havaintoja asiasta puhelinnumeroon 0295 415 232 tai sähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.
Havainnoissa kannattaa ilmoittaa mahdollisimman hyvin tiedot mahdollisesti anastetusta omaisuudesta.