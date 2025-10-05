Lahdessa Keskussairaalankadulla sijaitsevalta työmaalta anastettiin eilen aamupäivällä pyöräkuormaaja.

Poliisille tulleen ilmoituksen mukaan työmaalta oli anastettu pyöräkuormaaja, jolla oli ajettu työnmaan porttien läpi. Koneen anastanut henkilö oli hylännyt koneen Kangaskadun läheisyyteen ja poistunut juosten paikalta.

Poliisi kertoo, että epäilty kuitenkin tavoitettiin hyvin nopeasti. 1990-luvulla syntynyttä miestä epäillään moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, vahingon teosta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.