Ammattilaiset asialla

Miten jättimäinen varkaus onnistuttiin toteuttamaan niin, että poliisikin on joutunut vain levittelemään käsiään?

Niemisen mukaan kyseessä on todennäköisesti ollut kansainväliseen rikollistoimintaan kytkeytyvä ja ammattimainen rosvojoukko, jolla on kokemusta vastaavista teoista. He olivat pystyneet kiertämään varaston hälytys- ja valvontalaitteiston paikkoja rikkomatta. Nieminen ei tutkinnallisista syistä täsmennä, mitä menettely tarkalleen ottaen tarkoittaa.