Nuorten keskuudessa levinnyt somevillitys on tyhjentänyt Milk Makeup -merkin poskipunahyllyt ja pakottanut myymälät piilottamaan jopa testikappaleet.
Yhdysvaltalaisten TikTok-vaikuttajien aloittama poskipunan syöminen on johtanut varsin eriskummalliseen tilanteeseen myös Suomen kosmetiikkakaupoissa.
Myymälöissä, joissa tuotetta on ollut tarjolla, on havaittu nuorten kokeilevan hyytelömäistä puikkoa maistamalla sitä. Välillä suuhun otetut hyytelöpallerot nielaistaan ja toisinaan ne taas syljetään pois.
Lykon kosmetiikkaliikkeessä Forumin kauppakeskuksessa Helsingissä työskentelevä Roosa Helin kertoo todistaneensa syömistapausta omin silmin.
Myyjän mukaan kaksi nuorta haukkasi salaa palan yhdestä testikappaleesta ja vaikutti naureskelevan asialle.
– Näytti ainakin siltä, ettei kovin hyvältä maistunut, Helin kertoo.
Vastaavien tapausten seurauksena Milk Makeup -merkin Cooling Water Jelly Tint -poskipunapuikkoja voi kokeilla ainoastaan kassalta pyytämällä.
– Ne ovat tuolla meidän välivarastossa. Mikäli asiakas haluaa kokeilla, haemme tuotteen sieltä.