TikTokissa kohistaan nyt "menkkamaskista" – kauneustrendissä piilee aito vaara

New York Post uutisoi monen ihotautilääkärin ja kosmetologin pahimmasta painajaisesta. TikTokissa on nimittäin alkanut kiertää kauneustrendi, jossa kuukautisverta levitetään hoitavaksi kerrokseksi kasvoille kasvomaskin tapaan.

Niin kutsuttu menkkamaski on jatkumoa TikTokin erikoisiin kauneustrendeihin, kuten äskettäin uutisoimaamme itkumeikkiin tai vabbingiin , eli vaginan tuoksun taputtelemista iholle hajuveden tavoin.

Viattoman itkumeikin sijaan tämä trendi on kuitenkin vähän eri luokkaa.

TikTokissa hashtagit " periodfasemask " ja " menstruationmasking " ovat keränneet hurjat 6,4 miljardia ja 3 miljoonaa katselukertaa. Videoilla rohkeat naiset levittävät kuukautisverta iholleen. He kertovat käyttävänsä vain tuoretta verta eli kasvomaskin voi tehdä vain noin kerran kuukaudessa.

"Teen mitä vain kauneuden nimissä"

Eräät suositut kasvomaskit, kuten huippusuosittu Ordinaryn AHA and BHA Peeling Solution näyttää ulkonäöltään ja koostumukseltaan aidolta vereltä. On siis hivenen haastavaa arvioida, missä videoissa käytetään aitoa verta ja missä feikataan.

On kuitenkin aivan varmaa, että maailmassa on ihmisiä, jotka levittävät kuukautisverta kasvoilleen. Dazed Magazine on esimerkiksi koonnut artikkeliinsa viisi eri tapaa, joilla kuukautisverta voi käyttää hyödykseen. Verta voi artikkelin mukaan käyttää kasvomaskien lisäksi maalaamiseen, rituaaleihin ja jopa kynsilakan tekoon.