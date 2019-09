Porvoon ampujat olivat valmiita tappamaan poliisin – ylikomisario kertoo nyt loukkaantuneiden poliisien voinnista: "Se on kuin lähipiiriin sattuisi"

– Porvoo on tässä meidän isossa poliisilaitoksessa tavallaan aika pieni ja perinteinen poliisiasema, jossa ihmiset ovat saattaneet tuntea toisensa vuosikymmeniä jopa ja työyhteisöt ovat hyvin tiiviit: voidaan olla perhetuttuja ja kaikki tuntevat toisensa… Se on kuin lähipiirin sattuisi, kyllä ne on isoja asioita, Huhtala kuvailee.

Henkilöstön kanssa käytävät keskustelut kestävät pitkään



– Ykkösprioriteetissa on nämä meidän loukkaantuneet poliisit, sitten toisessa aallossa on kyseinen vuoro, jossa poliisit työskentelivät ja sitä kautta Porvoon työyhteisö. Sitten niin sanotussa kolmannessa aallossa koko poliisilaitos, Huhtala kuvailee tapauksen jälkipuinnin etenemistä.

Arvaamaton ja impulsiivinen toiminta on lisääntynyt



– Suomihan on periaatteessa turvallisempi kuin koskaan aikaisemmin. On vähän niin, että ongelmia kasaantuu aika pienelle porukalle meidän väestöstä, mutta heillä voi sitten olla tosi paljon ongelmia. Poliisi on yleensä se viranomainen, joka ensimmäisenä ja usein miten ongelmissa olevia ihmisiä kohtaa. Tietyllä tapaa arvaamattomuus ja impulsiivisuus on lisääntynyt. Se on tietysti yksistressitekijä meidän kenttäpoliisien työssä.