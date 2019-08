Rikostoimittajien ronski arvio: Nämä virheet Porvoon ryöstäjäveljekset tekivät – "Jos tämä oli suunniteltu teko, tämä oli helvetin huonosti suunniteltu"

– Ydinkysymys on tietenkin se, mihin tällä toiminnalla tähdättiin, rikostoimittaja Lehtinen toteaa.

– Tässä on niin moni kysymys vielä auki, että mitä enemmän tätä miettii, sitä oudommalta ja hölmömmältä tämä tuntuu, Lehtinen pohtii.

"Poliisin toimintakykyä on aliarvioitu aika selkeästi"

Toistaiseksi hämärän peitossa on myös se, kuinka tahallista ja suunniteltua veljesten toiminta ylipäätään on ollut.

– Oli kyseessä kumpi tahansa, poliisin toimintakykyä on aliarvioitu aika selkeästi, Sipilä miettii.

– Nykytietojen mukaan on ilmeistä, että heillä ei ollut naamioita. Poliisiautossa voi olla videokamerat päällä, Sipilä muistuttaa.

Pakoajoa isoilla teillä, omat puhelimet mukana

Rikostoimittajat eri linjoilla tapauksen tahallisuudesta

– Ovatko he toimineet jonkun puolesta, jonkun käskyläisinä, hankkiakseen kannuksia tai myydäkseen aseet Ruotsissa? Tässä on niin paljon spekulointia, että tämä on aika loputonta, Lehtinen päivittelee.