Porvoon poliisiampujien toiminta hämmentää yhä: Poliisi joutuu hakemaan tutkinnalle lisäaikaa, sillä kysymysmerkkejä riittää – "Halutaan olla varmemmalla pohjalla"

Käräjäoikeudelta pyydetään syytteen nostamisen määräajan siirtoa, sillä tutkinta on yhä kesken. Huhta-aho kertoo poliisin toivovan syyttennoston määräpäivän siirtymistä huhtikuulle.

Asiassa on kyse elokuussa sattuneesta välikohtauksesta, jossa kaksi ruotsalaismiestä ampui kahta poliisimiestä ja pakeni sitten virkavaltaa autolla vaaratilanteita aiheuttaen. Rikokset tapahtuivat Pirkanmaan ja Itä-Uudenmaan alueella.

Poliisilla epäily teon taustoista

Huhta-aho kertoo, että poliisilla on yhä paljon selvitettävää tapauksen liittyen. Yhä on osin epäselvää, mitä missäkin vaiheessa on tapahtunut.