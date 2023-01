Pörssisähkö ei olekaan törkyhintaista keskellä talvea – näin asiantuntija selittää syitä ilmiön taustalla

– Euroopan laajuisesti on ollut hyvin lämmintä. Energian tarve on ollut pienempää. Sen myötä maakaasun hinta Euroopassa on laskenut merkittävästi ja vetänyt sähkön hinnat eurooppalaisesti huomattavasti alas. Suomessa on ollut erittäin hyvin tuulivoimaa tarjolla, kuten jokainen ulkona viime aikoina liikkunut on voinut huomata, toteaa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.