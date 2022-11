Tästä syystä pörssisähkö käy välillä jopa miinuksella

Esimerkiksi tänä viikonloppuna pörssisähkö oli hyvin halpaa johtuen lämpimästä säästä ja tuulesta. Suomella on käytössään paljon tuulivoimaa, ja siitä saatiin hyvä hyöty irti lauantain tuulisessa säässä.

– Kun kysyntää on vähemmän, se vaikuttaa myös sähkön hintaan alentavasti. Yllättäen myös aurinkoa oli paljon. Tämä oli tällainen pörssisähkön ostajan unelmaviikonloppu, lausuu kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Päivinä, joina sähköä on tarjolla enemmän kuin kysyntää, sähkön hinta voi laskea jopa miinukselle. Tällöin pörssisähkön käyttäjä saa rahaa sähkön käyttämisestä.

– Periaatteessa se menee niin, että sähkön käyttäjä saa rahaa käyttäessään sähköä silloin, kun sähköstä on tulva. Tuotantoa on niin paljon, että sitä on myytävä käytännössä hinnalla millä hyvänsä.