Fingrid: Sähkön hinta laskee keväällä – kannattaako määräaikainen sähkösopimus solmia nyt?

Kuluvan vuoden aikana pörssisähkö on ollut ennätyskallista, selviää pohjoismaisen sähköpörssin Nordpoolin tilastoista.

Vuoden 2022 keskihinta on noin 15,5 senttiä kilowattituntia kohden, mikä on sähköpörssin mittaushistorian korkein hinta. Verollinen vuoden 2022 keskihinta on noin 19,2 snt/kWh.