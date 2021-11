Polttoaineiden hinnat uhkaavat karata uusiin korkeuksiin – Autoliitto ei vakuutu EU:n laskelmista: "Todellista vaikutusta ei tiedä kukaan"

Raakaöljyn hinta on kaksinkertaistunut vuodessa, mikä on suurin syy polttoaineiden viimeaikaiseen hinnannousuun. Koska asiaan on ymmärrettävästi vaikea puuttua kansallisella tasolla, peräänkuuluuttaa Autoliitto päättäjiä huomioimaan liikkumiskustannusten nousun muissa päätöksissään.