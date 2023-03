Dieselin litrahinta nousemassa kymmenillä senteillä – Autoliitto jyrähti "aikansa eläneestä" käyttövoimaverosta

Polttoaineiden biokomponenttien jakeluvelvoite on nousemassa vuoden 2024 alussa 28 prosenttiin nykyisestä 13,5 prosentista, mikä uhkaa nostaa erityisesti dieselin pumppuhintoja useilla kymmenillä senteillä litralta. Vuoteen 2030 mennessä jakeluvelvoite on määrä hilata 34 prosenttiin. Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen vaatii tiedotteessa malttia jakeluvelvoitteen nostoon.

– Sitä ei pidä tehdä liian nopeasti, ennen kuin biokomponenttien saatavuus on riittävällä tasolla. Kaikki saatavilla olevat biopolttoaineet menevät joka tapauksessa kaupaksi, ja kiristyvä jakeluvelvoite nostaa hintoja entisestään, Nieminen sanoo.

– Nyt on tärkeintä huolehtia polttoaineiden kohtuullisesta hintatasosta ja varmistaa kotitalouksien ja yritysten toimeentulon edellytykset, hän jatkaa.

"Aikansa elänyt"

Tilanne on Niemisen mukaan nurinkurinen, sillä vaikka käyttövoimavero perustuu siihen, että dieselin polttoainevero on matalampi kuin bensiinissä, on lähestyvä jakeluvelvoitteen nosto osumassa erityisesti dieselillä ajaviin.