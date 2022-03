Pöllöraati: Tämä on Nato-päätöksen tilanne: "Suomi muodostaa kyllä kantansa nyt ilman Ruotsia"

– Ukrainan sota on tietysti tullut kaikkien iholle. Kansalaisilla on tällä hetkellä menossa sellainen 400 metrin juoksu, jossa ollaan jo vähän siellä loppukaarteessa. Siellä oltaisiin jo aika valmiita Natoon – odotetaan, että päätös tulisi nopeasti ja poliitikot kertoisivat avoimesti kantansa Natosta.

Hufvudstadsbladetin vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi muistuttaa, että kansalaisten mielipide on ollut jo vuosia iso tekijä koko Nato-kysymyksessä, mutta nyt tapahtunut muutos on poikkeuksellinen.

– On varmaan ihan kohtuullista, että näin ison kokoluokan asiaa ei päätetä ihan tuosta vain. Gallupiin vastaaminen on kuitenkin aivan eri asia, kuin sen päätöksen tekeminen.

– Varmaan tuo politiikkojen hitaus on myöskin realismia. He tietävät kenties kansaa paremmin, ettei tämä ei ihan hetkessä tapahdu, vaikka haluttaisiinkin. Itse olen todennut, että tähän hätään, joka tänään tai ensi viikolla on, ei ehdi tämä Nato. Ja Natosta käytävää keskustelua ei kukaan enää kaipaa, vaan nyt pitää tehdä päätöksiä, Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen toteaa.

– Kyllä se monelle puolueelle on tosi vaikea: Vasemmistoliitolla on kokous tulossa [19.3.], jossa odotetaan puheenjohtaja Li Anderssonin linjapuhetta. Tämä on heille kynnyskysymys. Varmaan Sdp:ssä ja myös keskustassa se on erittäin vaikea kysymys ratkaista. Siellä on jakautumista puoleen sisällä, Lehtimäki arvioi.