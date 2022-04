Pöllöraati varoittaa hidastelusta lakimuutoksen kanssa: "Suorastaan houkuttelee Venäjää kokeilemaan Suomen itärajan pitävyyttä"

– Käsittääkseni sen jälkeen aika nopeasti tapahtuu asioita. Suomessa ei varmaan kauhean pitkään voi olla sellaista tilannetta, että pääministeri on jo kertonut kantansa, että homma on jo selvä. Minun näkemykseni mukaan se hakemus laitetaan sitten suoraan eduskuntaan SDP:n kokouksen jälkeen, Vesala arvioi.

– Historiallinen hetki on niin iso, että jopa Ruotsissakin "diskuteeraaminen" menee johonkin säällisiin rajoihin. Enää Ahvenanmaa on tässä jollakin tavalla se yksi osa, joka ei oikein ymmärrä, että missä tässä mennään, Kemppainen mainitsee.

Kiistely valmiuslaista

Nato-kannatus kasvaa yhä

– Me näemme, miten Venäjä toimii. Kuten tässäkin Pöllöraadissa on aiemminkin keskusteltu ja itsekin olen todennut, että Nato-jäsenyys ei ole tähän hätään, vaan se on seuraaviin hätiin. On kaikista tärkeintä, että Suomi on kuitenkin tehnyt alkuvuoden aikana omia toimia ja vahvistanut niitä asioita, joita voidaan omin voimin tehdä, Kemppainen analysoi.